Выплаты пострадавшим от паводка в ЕАО превысили 94 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 05:28 2019-10-24T07:10:03+03:00

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В Еврейской автономии продолжается работа по ликвидации последствий паводка. На сегодняшний день в регионе подтоплены один приусадебный и 433 дачных участка, один участок дорог общей протяженностью 100 метров и более 13 тысяч гектаров сельхозугодий. В пунктах временного размещения в Биробиджане находятся 23 человека.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, на выплаты подтопленцам в области потратили больше 94 миллионов рублей. Выплаты получили больше семи тысяч человек. В регионе продолжают оказывать материальную помощь пострадавшим. Тем, кто доказывает право на компенсацию через суд, помогают в прокуратуре и юридическом бюро.

В ближайшее время в регионе собираются ускорить работу экспертных комиссий по оценке состояния пострадавших от паводка домов. Для более оперативной ликвидации последствий паводка властям нужно понять, сколько непригодных жилых помещений сейчас в регионе, и какая сумма нужна на капитальный ремонт пострадавших домов.

ИСТОЧНИК KP.RU