СЕГОДНЯ 05:51 2019-10-24T07:10:50+03:00

Подростка с переломами костей привезли в больницу после аварии в Хабаровске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мальчик переходил дорогу по «зебре» и угодил под колеса машины

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На улице Энтузиастов в районе дома №21 под колеса машины попал подросток. Мальчик переходил дорогу по «зебре», но до противоположного края так и не добрался. По предварительной информации, за рулем автомобиля Nissan March находилась трезвая женщина.

- Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Позже врачи диагностировали у него закрытый перелом левой большеберцовой кости. Известно, что несовершеннолетний направлялся в школу без сопровождения родителей. К слову, сама авария случилась утром. Он живет в неполной, но благополучной семье. На нем была одежда темных тонов, рюкзак со световозвращающими элементами, - рассказал информированный источник.

В отношении автолюбительницы составили рапорт об обнаружении признаков преступления, подпадающего под уголовное дело.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах. Помните, из-за маленькой ошибки могут пострадать случайные люди.

ИСТОЧНИК KP.RU