Начальник отдела связи в Хабаровском крае позарилась на почти миллион казенных денег
Начальник отдела связи в Николаевском районе стала фигурантой уголовного дела о растрате и присвоении. По версии следствия, женщина умудрилась прикарманить 941 тысячу рублей. Недостачу выявили во время внезапной проверки одного из отделов села Нижнее Пронге.
- На сегодняшний день 55-летнюю подозреваемую уже задержали и допросили. Женщина не стала отрицать свою вину, она во всем созналась и даже частично возместила ущерб. К слову, выяснилось, что присвоенные деньги она потратила по своему усмотрению, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальника, продолжается. Отметим, что за совершенное преступление женщина рискует лишиться свободы на срок до шести лет. Ее дальнейшую судьбу решат служители Фемиды.
ИСТОЧНИК KP.RU