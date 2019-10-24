Начальник отдела связи в Хабаровском крае позарилась на почти миллион казенных денег

СЕГОДНЯ 06:53 2019-10-24T07:17:17+03:00

Женщина уже раскаялась в содеянном и даже частично возместила ущерб

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Начальник отдела связи в Николаевском районе стала фигурантой уголовного дела о растрате и присвоении. По версии следствия, женщина умудрилась прикарманить 941 тысячу рублей. Недостачу выявили во время внезапной проверки одного из отделов села Нижнее Пронге.

- На сегодняшний день 55-летнюю подозреваемую уже задержали и допросили. Женщина не стала отрицать свою вину, она во всем созналась и даже частично возместила ущерб. К слову, выяснилось, что присвоенные деньги она потратила по своему усмотрению, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении начальника, продолжается. Отметим, что за совершенное преступление женщина рискует лишиться свободы на срок до шести лет. Ее дальнейшую судьбу решат служители Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU