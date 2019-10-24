В Хабаровском крае 1 ноября напишут «Большой этнографический диктант»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-10-24T08:55:44+03:00

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В Хабаровском крае в очередной раз напишут «Большой этнографический диктант». Тотальную проверку знаний устроят 1 ноября. Напомним, ранее, 27 октября, организуют «Географический диктант». Акция стартует в 12 часов дня во всех муниципальных районах края.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, этнографический диктант в России устроят в четвертый раз. В регионе акция начнется в 11:00. Для его проведения задействуют 38 краевых площадок, из которых 10 - в Хабаровске.

Отметим, что участникам акции предстоит ответить на 30 вопросов. Из них 20 общие для всех и 10 региональные, уникальные для каждого субъекта. На решение тестов отведут 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. К слову, желающим написать этнографический диктант предлагают заранее ознакомиться с правильными ответами и частыми ошибками, которые делают участники акции при выполнении заданий.

ИСТОЧНИК KP.RU