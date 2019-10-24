2019-10-24T09:27:44+03:00
Общество

В Комсомольске отчитались - большую часть дорог сделали безопасными по нацпроекту

Ремонт на сегодняшний день завершается на улицах Советская, Павловского, Васянина, Комсомольская и на проспекте Первостроителей
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске отчитались - большую часть дорог сделали безопасными по нацпроектуВ Комсомольске отчитались - большую часть дорог сделали безопасными по нацпроектуФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре подвели промежуточный итог по работам в рамках нацпроекта «Безопасные дороги». На сегодняшний день основной объем работ уже выполнили. Пока еще бригады трудятся на улицах Советская, Павловского, Васянина, Комсомольская и на проспекте Первостроителей. На этих объектах осталось заасфальтировать тротуары, нанести разметку, устранить выявленные замечания. К 30 октября планируют работу сдать полностью.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, в порядок привели проспект Победы, Волочаевское шоссе, подъезд к микрорайону Дружба, а также улицы Урожайная, Пропарочная, Каменная, Щорса, Зеленая, Пендрие, Димитрова, Осоавиахима, Молодогвардейская, Пирогова, Шиханова, Магистральное шоссе, проспект Октябрьский.

Отметим, что в городе Юности работы начали проводить в 2018 году. Тогда отремонтировали 21 улицу, потратив на эти цели 500 миллионов рублей. К слову, городские власти уже озадачились планом работ на 2020 год. Его формируют с учетом мнения самих горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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