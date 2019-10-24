Начальника колонии в Хабаровском крае привлекли к ответственности

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-24T10:26:23+03:00

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Начальника колонии в Хабаровском крае привлекли к административной ответственности за нарушение требований закупочной деятельности. Так, во время проверки выяснилось, что в аукционной документации неправильно указали предмет закупки, а именно написали наименование товара.

- По правилам, при описании в документации о закупке объекта нужно определить функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики. Если указать наименование, то автоматически возможных участников закупки ограничивают в правах. Тем самым возникает возможность злоупотреблений должностными лицами учреждения и предпосылки для развития коррупциогенных факторов, недобросовестной конкуренции, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу разбирательств начальника колонии-поселения признали виновным в административном правонарушении. В качестве наказания ему выписали штраф на сумму в три тысячи рублей. Также к дисциплинарной ответственности привлекли должностное лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU