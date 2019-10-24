Начальника колонии в Хабаровском крае привлекли к ответственности
Начальника колонии в Хабаровском крае привлекли к административной ответственности за нарушение требований закупочной деятельности. Так, во время проверки выяснилось, что в аукционной документации неправильно указали предмет закупки, а именно написали наименование товара.
- По правилам, при описании в документации о закупке объекта нужно определить функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики. Если указать наименование, то автоматически возможных участников закупки ограничивают в правах. Тем самым возникает возможность злоупотреблений должностными лицами учреждения и предпосылки для развития коррупциогенных факторов, недобросовестной конкуренции, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
По итогу разбирательств начальника колонии-поселения признали виновным в административном правонарушении. В качестве наказания ему выписали штраф на сумму в три тысячи рублей. Также к дисциплинарной ответственности привлекли должностное лицо.
ИСТОЧНИК KP.RU