В Хабаровском крае ищут инвесторов под «угольный» проект

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-24T11:12:52+03:00

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В Хабаровском крае ищут инвестора на проект по расширению производства древесного угля и топливных гранул. Напомним, производство находится в поселке Горин в 94 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Предприятие занимает площадь в 1,3 гектара, из которой один гектар свободен.

Как отметили в пресс-службе Минвостокразвития, собственник площадки предлагает модернизацию и расширение действующего производства. Он отмечает, что потенциал поставки готовой продукции составляет до 20 процентов на внутренний рынок и до 80 процентов на внешний. К слову, древесный уголь расценивают как альтернативу для мазута, дизельного топлива, каменного угля, древесины.

Потенциальным инвесторам придется вложить в этот проект до 80 миллионов рублей. При этом окупаемость прогнозируют в течение четырех лет. Из рисков выделяют только отсутствие гарантии обеспечения объема образования отходов лесопиления в долгосрочном периоде.

ИСТОЧНИК KP.RU