2019-10-24T11:32:07+03:00
Общество

Работницу аэропорта в Хабаровске осудили за подработку с участием пассажиров

Женщина присваивала часть оплат за хранение багажа
Александр ШТААЛЬ
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Работницу аэропорта в Хабаровске осудили за подработку с участием пассажировРаботницу аэропорта в Хабаровске осудили за подработку с участием пассажировФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске зачитали приговор сотруднице аэропорта. Женщину обвиняли в присвоении чужих денег. Из материалов дела следует, что осужденная ловко проводила небольшие финансовые операции прямо на рабочем месте. Она оформляла кассовые чеки на прием вещей в камеру хранения багажа по сумме значительно меньшей, чем фактически оплаченная гражданами.

- Незаконной подработкой фигурантка занималась в сентябре 2018 года. При этом она из раза в раз проворачивала нехитрую схему. Ущерб от ее действий оценили в 18,5 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На женщину завели уголовное дело, однако к ответственности привлекать ее не стали. С учетом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры суд прекратил разбирательства и назначил подсудимой наказание в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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