Работницу аэропорта в Хабаровске осудили за подработку с участием пассажиров
В Хабаровске зачитали приговор сотруднице аэропорта. Женщину обвиняли в присвоении чужих денег. Из материалов дела следует, что осужденная ловко проводила небольшие финансовые операции прямо на рабочем месте. Она оформляла кассовые чеки на прием вещей в камеру хранения багажа по сумме значительно меньшей, чем фактически оплаченная гражданами.
- Незаконной подработкой фигурантка занималась в сентябре 2018 года. При этом она из раза в раз проворачивала нехитрую схему. Ущерб от ее действий оценили в 18,5 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
На женщину завели уголовное дело, однако к ответственности привлекать ее не стали. С учетом позиции государственного обвинителя Хабаровской транспортной прокуратуры суд прекратил разбирательства и назначил подсудимой наказание в виде судебного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU