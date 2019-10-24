2019-10-24T12:03:12+03:00
Общество

Авиабилеты на рейс «Хабаровск-Охотск-Хабаровск» купили больше двух тысяч пассажиров

Стоимость одного билета стартует от трех тысяч рублей
Ольга КИВА
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Авиабилеты на рейс «Хабаровск-Охотск-Хабаровск» купили больше двух тысяч пассажировАвиабилеты на рейс «Хабаровск-Охотск-Хабаровск» купили больше двух тысяч пассажировФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае больше двух тысяч пассажиров смогли купить билет на самолет, следующий по маршруту «Хабаровск-Охотск-Хабаровск». Напомним, стоимость детского билета в этом случае составляет три тысячи рублей, а взрослого – четыре с половиной тысячи рублей.

- Ранее сообщалось, что проект запустили в июле текущего года по поручению губернатора Сергея Фургала. По условия продажи билетов, можно по этой стоимости приобрести четыре билета в год по маршруту «Хабаровск-Охотск» или «Охотск-Хабаровск». Субсидируется программа за счет средств краевого бюджета, - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, покупать льготные билеты могут жители Охотского района, у которых есть прописка по месту жительства сроком не менее 12 месяцев. Также можно представить справку из районной администрации о постоянном фактическом проживании на территории муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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