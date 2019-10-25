Погода в Хабаровске на 25 октября 2019 года: днем до +14, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +13+15.
В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +14+16.
В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2, днем +15+17.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +12+14.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +13+15.
В Чегдомыне без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +9+11.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +9+11.
В Охотске небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1+3.
ИСТОЧНИК KP.RU