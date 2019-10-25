СЕГОДНЯ 01:23 2019-10-25T01:23:58+03:00

Погода в Хабаровске на 25 октября 2019 года: днем до +14, без осадков Фото: Ольга КИВА

Небольшой снег ожидается в Охотске

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В Биробиджане без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +13+15.

В Хабаровске без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +14+16.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 0+2, днем +15+17.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +13+15.

В Чегдомыне без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +9+11.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +9+11.

В Охотске небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1+3.

ИСТОЧНИК KP.RU