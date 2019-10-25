2019-10-25T05:40:48+03:00
Общество

Международный аэропорт в Хабаровске переходит на осенне-зимнее расписание

Корректировки начнут действовать с 27 октября 2019 года по 28 марта 2020 года
Ольга КИВА
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Международный аэропорт в Хабаровске переходит на осенне-зимнее расписаниеМеждународный аэропорт в Хабаровске переходит на осенне-зимнее расписаниеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Международный аэропорт в Хабаровске переходит на осенне-зимнее расписание. Так, по маршруту «Хабаровск–Москва» в зимний период добавят два рейса, а по пятницам и воскресеньям количество рейсов увеличится до трех. В Москве самолеты будут приземляться в аэропорту Шереметьево.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, из Хабаровска самолеты будут отправляться в Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Иркутск, Читу и другие города. Традиционно в зимнем расписании будут совершать рейсы внутри ДФО и Хабаровского края, а именно во Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре. Всего в осенне-зимний период 2019-2020 годов авиакомпании будут летать из хабаровского аэропорта более чем по 40 направлениям.

Отметим, что в осенне-зимний период собираются возобновить полеты в Ноглики. К слову, с 22 октября все внутрироссийские рейсы обслуживаются в новом пассажирском терминале внутренних авиалиний международного аэропорта. С 27 декабря 2019 года самолеты будут курсировать между Хабаровском и ОАЭ.

Подробно с осенне-зимним расписанием можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта «Хабаровск», в кассах аэропорта и авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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