СЕГОДНЯ 02:26 2019-10-25T05:38:04+03:00

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В Хабаровском крае осудили командира вертолета, виновного в гибели пяти человек. Из материалов дела следует, что катастрофа произошла в Тугуро-Чумиканском районе 15 августа 2015 года. Осужденный управлял воздушным судном Ми-8Т, выполняя коммерческий рейс по доставке туристов к месту отдыха. Вертолет совершал рейс «Хабаровск – посадочная площадка имени Полины Осипенко – бухта Онгачан» и должен был вернуться обратно.

- На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров. Из них пятеро погибли, одному человеку причинен легкий вред здоровью. Авиаперевозчик в результате катастрофы понес ущерб на сумму больше 51 миллиона рублей, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что на расстоянии 100 метров от береговой черты полуострова Тугурский произошло попадание вертолета в режим «вихревого кольца», потом он рухнул в воду и утонул. Суд признал командира вертолета виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, потому что по результатам расследования доказали, что катастрофа произошла именно по его вине. Фигурант не принял решения вернуться на аэродром, когда ухудшилась погода, и продолжил полет в условиях плохой видимости на высоте ниже минимально допустимой (менее 100 метров над водным пространством), со скоростью до 40 км/ч.

По решению суда летчик проведет в колонии-поселении два года. Такое наказание ему назначили.

ИСТОЧНИК KP.RU