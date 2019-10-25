Аграрии в Хабаровском крае закупили технику с господдержкой

СЕГОДНЯ 02:59 2019-10-25T05:36:25+03:00

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Аграрии в Хабаровском крае смогли купить около 100 единиц сельхозтехники за счет господдержки. К слову, это в полтора раза больше, чем в 2018 году. В планах у работников сельскохозяйственной сферы до конца года приобрести еще 45 единиц. Об этом сообщили в пресс -службе краевого правительства.

Отметим также, что в качестве поддержки аграриев собираются использовать такие методы, как лизинговые платежи в рамках федеральной программы. Такой подход поможет приобретать технику с отсрочкой на полгода и по льготной кредитной ставке – три процента годовых.

Напомним, в регионе также стараются помочь с обновлением изношенного машинно-тракторного парка. Краевой минсельхоз также старается наращивать поддержку этого направления. Покупая новую технику, аграрии могут вернуть до 50 процентов затрат.

ИСТОЧНИК KP.RU