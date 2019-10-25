СЕГОДНЯ 03:35 2019-10-25T05:35:16+03:00

В Хабаровске пассажиры невольно расплатились за ошибки водителей Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 24 октября, в Хабаровске столкнулись две иномарки. По предварительной информации, машина Toyota Townace Noah двигалась по Уссурийскому бульвару, затем водитель захотел совершить небольшой маневр, но сделал ошибку. Он не предоставил преимущество иномарке Mitsubishi Chalenger, двигавшейся по улице Комсомольской, и врезался в нее.

- В результате аварии пострадала пассажирка, ехавшая в автомобиле Toyota Townace Noah. У женщины диагностировали закрытый перелом костей таза и ключицы слева. Вторая пострадавшая, которая находилась в машине Mitsubishi Chalenger, сильно ударилась коленками, - рассказал информированный источник.

На момент происшествия оба водителя были трезвы. В отношении автолюбителя, который ехал на машине Toyota Townace Noah, составили административный протокол.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU