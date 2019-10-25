На улице Пригородной в Биробиджане исправляют аварийную ситуацию

СЕГОДНЯ 04:01 2019-10-25T05:33:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане продолжаются аварийные работы по устранению неисправности на трубопроводе. Ранее сообщалось, что 22 октября на объекте, расположенном на улице Пригородной обнаружили утечку холодной воды.

Как отметили в пресс- службе городской администрации, в тот же день на место выехала аварийная бригада. Кроме того, один из порывов удалось обнаружить позавчера. Речь идет о неисправности в районе дома №4 по улице Пригородной. Работы продолжаются третий день.

В связи с проведением аварийных работ коммунальщики вынуждены были перекрыть воду. Пока идет работа по поиску и устранению неисправности. На момент проведения работ обнаружена еще одна утечка в районе водонапорной башни на поселке 10-й километр. Сегодня, 25 октября, планируют приступить к устранению течи в районе улицы Пригородной №4.

ИСТОЧНИК KP.RU