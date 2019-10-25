СЕГОДНЯ 04:35 2019-10-25T05:29:47+03:00

В Хабаровске спасли землю от постройки соседа-захватчика Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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Землевладельцу в Хабаровске не удалось миром решить проблему с соседом. Конфликт начался из-за постройки, которую «захватчик» соорудил на чужой территории. Когда терпение хозяина участка лопнуло, он решил действовать иначе и обратился в суд.

- Служители Фемиды встали на сторону пострадавшего и обязали соседа убрать строение с чужой земли. Однако мужчина не торопился исполнять это требование. Тогда за дело взялись судебные приставы, - рассказали в пресс- службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономии.

Представители закона объяснили должнику, чем может закончиться его упорство. Мужчина услышал про уголовную и административную ответственности и решил, что проще будет убрать постройку, чем тратить время на разбирательства. Он сам демонтировал строение. Больше к нему ни сосед, ни приставы претензий не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU