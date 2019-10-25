СЕГОДНЯ 05:21 2019-10-25T05:28:03+03:00

К Красной речке под Хабаровском почти дотянули водовод Фото: Администрация Хабаровска

Под землей проложили около 12 километров трубопровода из 13 запланированных

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К Красной речке почти дотянули водовод. На сегодняшний день работы пока идут вдоль улицы Пионерской. Строители отчитались - под землей уложили около 12 километров трубопровода из 13 запланированных.

- Напомним, этот проект начали реализовывать в прошлом году. Перед строителями поставили задачу соединить трубопровод, диаметр которого 400 миллиметров, и насосные станции от улицы Прогрессивной до улицы Мельничной, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что работу на объекте выполняют с опережением графика. Если строители и дальше будут продолжать в таком режиме, то есть вероятность, что чистую воду жители Красной речки получат уже в середине октября следующего года.

К слову, работы по прокладке водовода собираются закончить к февралю 2020 года. Дальше начнется обустройство специальных камер и точек подключения для промышленных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU