Высокоскоростной интернет продвигается на север Хабаровского края
В Хабаровском крае интернет продвигают на север региона. Так, средством связи уже обеспечили жителей села Оремиф и поселка Озерпах в Николаевском районе. Кабель провели напрямую до оборудования абонента, а сигнал передается за счет светового, а не электрического импульса. Для реализации этого проекта подготовили опоры, отремонтировали их, а в некоторых местах установили новые.
Как рассказали в пресс- службе краевого правительства, теперь у сельчан появилась возможность получать неограниченное количество цифровых услуг, например, оформлять государственные услуги онлайн, учиться и работать удаленно, а также смотреть интерактивное телевидение.
Подключиться к интернету могут местные жители, социальные и коммерческие объекты поселений. Оптика заводится в дома и подключается непосредственно к оборудованию пользователя. Все работы для клиентов проводятся бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU