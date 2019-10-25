2019-10-25T05:51:29+03:00
Общество

Высокоскоростной интернет продвигается на север Хабаровского края

Связь провели в отдаленные поселения Николаевского района
Александр ШТААЛЬ
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Высокоскоростной интернет продвигается на север Хабаровского краяВысокоскоростной интернет продвигается на север Хабаровского краяФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Хабаровском крае интернет продвигают на север региона. Так, средством связи уже обеспечили жителей села Оремиф и поселка Озерпах в Николаевском районе. Кабель провели напрямую до оборудования абонента, а сигнал передается за счет светового, а не электрического импульса. Для реализации этого проекта подготовили опоры, отремонтировали их, а в некоторых местах установили новые.

Как рассказали в пресс- службе краевого правительства, теперь у сельчан появилась возможность получать неограниченное количество цифровых услуг, например, оформлять государственные услуги онлайн, учиться и работать удаленно, а также смотреть интерактивное телевидение.

Подключиться к интернету могут местные жители, социальные и коммерческие объекты поселений. Оптика заводится в дома и подключается непосредственно к оборудованию пользователя. Все работы для клиентов проводятся бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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