2019-10-25T06:23:53+03:00
Общество

От противной монашенки чистят корабли в Хабаровском крае

В 2019 году проверили уже 59 грузовых судов
Александр ШТААЛЬ
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От противной монашенки чистят корабли в Хабаровском краеОт противной монашенки чистят корабли в Хабаровском краеФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В порту Ванино проверяют грузовые суда на предмет вредителей. В 2019 году уже проинспектировали 59 кораблей, что больше чем в 2018 году на 19 судов. По итогу выявили бабочек и яйцекладки непарного шелкопряда и шелкопряда-монашенки.

- По правилам, морской транспорт нужно очистить от насекомых, что и было сделано. По результатам досмотра и заключениям ФГБУ « Хабаровский Референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» выдали 59 фитосанитарных сертификатов, которые позволят беспрепятственно заходить в порты США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Чили, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, гусеницы непарного шелкопряда способны уничтожать плодовые деревья, а также березу, дуб, ясень и ольху. Насекомое объедает листья, тем самым нанося ущерб флоре и фауне Хабаровского края и сокращая кормовую базу для обитателей леса. Во многих странах стараются пресечь проникновение вредителя на территорию. Поэтому выдвигают требования к судам приходящих из дальневосточных портов об отсутствии непарного шелкопряда во всех стадиях развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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