2019-10-25T09:16:51+03:00
Общество

В Хабаровском крае начнут массово обучать плаванию

Участниками программы станут дети дошкольного возраста, младшие школьники и взрослые
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае начнут массово обучать плаваниюВ Хабаровском крае начнут массово обучать плаваниюФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае озадачились массовым обучением населения плаванию. Для этого регион присоединится к федеральному проекту «Плавание для всех». Участвовать в нем смогут дети дошкольного возраста, младшие школьники и взрослые.

Как отметили в пресс-службе правительства края, ранее аналогичный проект уже запускали в регионе. Так, в 2011 году стартовала программа «36 часов». Более семи лет понадобилось тренерам, чтобы научить держаться на воде более 15 тысяч школьников начальных классов. Такой подход дал толчок к развитию плавания и спортивных достижений. В крае появились победители и призеры первенств России и Всероссийских соревнований.

Отметим, что в отличие от программы «36 часов», которая охватывает только несколько бассейнов, проект «Плавание для всех» будет доступен во всех бассейнах города и края. Кроме того, это способ привлечь в регион деньги из федеральной казны за счет президентских грантов. Средства собираются потратить на ремонт двух школьных бассейнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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