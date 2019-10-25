2019-10-25T09:15:10+03:00
Общество

В Комсомольске власти поговорят с подтопленцами об утраченном жилье

Встреча состоится 26 октября
Ольга КИВА
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В Комсомольске власти поговорят с подтопленцами об утраченном жильеВ Комсомольске власти поговорят с подтопленцами об утраченном жильеФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре представители власти встретятся с подтопленцами об утраченном во время паводка жилье. Обсуждение состоится завтра, 26 октября, начало в 14:30. Жителей города, лишившихся жилых помещений, приглашают в администрацию Ленинского округа, расположенную по адресу: улица Калинина, 6. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во время обсуждения горожане смогут узнать о порядке действия в случае утраты или повреждения жилья. Также пострадавшим расскажут о том, какие документы нужно предоставить и в какие сроки будут решать проблему.

На встрече будут присутствовать представители министерств социальной защиты населения и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, государственного юридического бюро Хабаровского края, администрации города и центра социальной поддержки населения по Комсомольску-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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