Россельхозбанк продолжает снижать ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-25T07:42:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Россельхозбанк снизил ипотечную ставку по акции «Мечты сбываются». Заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 8,9% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

Процентная ставка при внесении первоначального взноса менее 20% стоимости жилья составит от 10,0% годовых. Срок кредитования – до 30 лет. Акция действует до 31 января 2020 года включительно.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют.

Также в Банке действует ипотечный кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика по ставке 4,7% годовых или на рефинансирование ипотеки для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй или последующий ребенок.

Подробности условий ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU