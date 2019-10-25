2019-10-25T09:13:32+03:00
Общество

Речную навигацию закрыли в двух районах Хабаровского края

С 21 октября маломерные суда перестали курсировать в Аяно-Майском и Охотском районах
Ольга КИВА
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Речную навигацию закрыли в двух районах Хабаровского краяРечную навигацию закрыли в двух районах Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае закрыли речную навигацию в двух районах - Аяно-Майском и Охотском. Здесь выход на водные объекты официально запрещен. Также в регионе приостановят с 28 октября навигацию в Хабаровске в границах городского округа, в районе имени Полины Осипенко. С 30 октября перестанут курсировать маломерные суда в пределах административных границ Николаевского, а с 1 ноября - Хабаровского районов.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, с 5 ноября закроют навигацию на прибрежных морских акваториях и внутренних водных артериях в Ванинском и Советско-Гаванском районах.

Жителям края напоминают о необходимости постановки судов на зимнее хранение. Помните, осенью в эксплуатации лодок и катеров наступает наиболее сложный период. Пожалуйста, соблюдайте требования правил безопасности при использовании маломерных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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