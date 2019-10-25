2019-10-25T09:12:45+03:00
Общество

В Еврейской автономии остро не хватает кадров для цифровой экономики

Региону поручили воспитать 500 специалистов, а по факту получается готовить только 25 человек в год
Ольга КИВА
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В Еврейской автономии остро не хватает кадров для цифровой экономикиВ Еврейской автономии остро не хватает кадров для цифровой экономикиФото: Правительство ЕАО
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В Еврейской автономии обсудили развитие цифровых технологий. Так, участники встречи затронули вопросы подключения социально значимых объектов к широкополосному интернету. На сегодняшний день в области уже подключили 23 объекта из 45 запланированных.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, на встрече стороны обсудили и подготовку кадров для цифровой экономики. По плану к 2020 году каждый регион должен включить в этот сектор более 500 человек. В Еврейской автономии по этой специальности готовят только 25 человек в год. Поэтому решили пересмотреть компетенции применительно к регионам и включить в эту категорию выпускников техникумов, которые изучают основы автоматизации производственных процессов.

Отметим, что у жителей области с 2020 года появится возможность оформлять биометрические заграничные паспорта в многофункциональном центре. Сегодня для этого необходимо посетить несколько учреждений. Соответствующее оборудование будет установлено во всех отделениях МФЦ России за счёт бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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