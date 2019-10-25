В загородных лагерях Хабаровского края с 28 октября готовы принять школьников

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-25T09:48:03+03:00

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В загородных лагерях Хабаровского края готовы принять школьников, которые на следующей неделе уйдут на каникулы. Двери откроют в оздоровительных учреждениях «Созвездие» в районе имени Лазо, «Кедр» и «Металлург» в Комсомольске-на-Амуре, «Западный» в Советско-Гаванском районе, «Энергетик» в Хабаровском районе, «Амут сноу лейк» в Солнечном районе.

Как отметили в краевом министерстве образования и науки, ребята будут отдыхать с 28 октября по 3 ноября. За это время досуг несовершеннолетних также организуют в пришкольных лагерях с дневным пребыванием. Таких площадок будет 308.

Отметим, что родителям занять ребенка можно будет в кружках по интересам и на различных мастер-классах. К слову, 32 ребенка отправятся в международный детский центр «Артек», 24 учащихся отдохнут на смене «Дороги, которые мы выбираем», восемь школьников примут участие в фестивале ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU