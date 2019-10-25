2019-10-25T09:55:28+03:00
Общество

В Хабаровском крае медведи перед холодами реже приходят к людям

В период с 17 по 24 октября зафиксировали только три визита косолапых
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае медведи перед холодами реже приходят к людям ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского краяВ Хабаровском крае медведи перед холодами реже приходят к людям ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае медведи перед холодами стали реже выходить к людям. Об этом свидетельствует последние данные мониторинга по состоянию на 24 октября. Напомним, что с начала 2019 года в целом зафиксировали 179 конфликтных ситуаций с участием диких животных.

Как рассказали в пресс- службе краевого министерства природных ресурсов, 18 октября бурый медведь зашел на сортировочную станцию в Комсомольске-на-Амуре. Пару дней спустя его собрат отметился в садовом некоммерческом товариществе «Южный» в Советско-Гаванском районе. Следующий визит косолапого зафиксировали 22 октября в Тугуро-Чумиканском районе. Животное забрело на горный участок.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасности в местах обитания диких животных. Пожалуйста придерживайтесь рекомендаций по поведению при встрече с медведем и тигром.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Биробиджане пройдут соревнования по боксу памяти Льва Тойтмана
Меньше двух тысяч квартир в Хабаровске перевели на природный газ
В загородных лагерях Хабаровского края с 28 октября готовы принять школьников
В Еврейской автономии остро не хватает кадров для цифровой экономики
Речную навигацию закрыли в двух районах Хабаровского края
В Комсомольске власти поговорят с подтопленцами об утраченном жилье
Россельхозбанк продолжает снижать ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»
История с найденным трупом студентки в Хабаровске закончилась хорошо
В Хабаровском крае начнут массово обучать плаванию
От противной монашенки чистят корабли в Хабаровском крае
Высокоскоростной интернет продвигается на север Хабаровского края
К Красной речке под Хабаровском почти дотянули водовод
Под Хабаровском для мотострелков построили новую казарму
В Хабаровске спасли землю от постройки соседа-захватчика
На улице Пригородной в Биробиджане исправляют аварийную ситуацию