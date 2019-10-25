СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-25T09:55:28+03:00

В Хабаровском крае медведи перед холодами реже приходят к людям ФОТО: Министерство природных ресурсов Хабаровского края

В период с 17 по 24 октября зафиксировали только три визита косолапых

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В Хабаровском крае медведи перед холодами стали реже выходить к людям. Об этом свидетельствует последние данные мониторинга по состоянию на 24 октября. Напомним, что с начала 2019 года в целом зафиксировали 179 конфликтных ситуаций с участием диких животных.

Как рассказали в пресс- службе краевого министерства природных ресурсов, 18 октября бурый медведь зашел на сортировочную станцию в Комсомольске-на-Амуре. Пару дней спустя его собрат отметился в садовом некоммерческом товариществе «Южный» в Советско-Гаванском районе. Следующий визит косолапого зафиксировали 22 октября в Тугуро-Чумиканском районе. Животное забрело на горный участок.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасности в местах обитания диких животных. Пожалуйста придерживайтесь рекомендаций по поведению при встрече с медведем и тигром.

ИСТОЧНИК KP.RU