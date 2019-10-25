СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-25T10:29:01+03:00

Меньше двух тысяч квартир в Хабаровске перевели на природный газ Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Индустриальном районе Хабаровска порядка одной тысячи 800 квартир перевели на сетевой природный газ. Напомним, в планах газовиков снабдить этим голубым топливом в 2019 году две тысячи 29 жилых помещений. Ранее владельцы жилья получали сжиженный углеводородный газ.

Как рассказали в пресс-службе компании «Газпром газораспределение Дальний Восток», чтобы реализовать это проект газовики в уличные распределительные газовые сети врезали надземные газопроводы, проложенных на фасадах жилых домов. Также они проверили на герметичность внутридомовое газовое оборудование в подъездах 21 многоквартирного дома.

Согласно требованиям безопасности, первичный пуск природного газа выполнят по окончании необходимых работ в квартирах по одному внутридомовому газопроводу, связывающему жилье, расположенное друг над другом с первого до последнего этажа. Такой порядок определяется технологическими особенностями процесса газоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU