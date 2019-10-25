В Биробиджане пройдут соревнования по боксу памяти Льва Тойтмана

СЕГОДНЯ 11:08 2019-10-25T11:08:40+03:00

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В Биробиджане пройдут соревнования по боксу памяти Льва Григорьевича Тойтмана. Торжественная церемония открытия соревнований прошла сегодня, 25 октября. Турнир будет 18 по счету. Для справки – Лев Григорьевич Тойтман – Почетный гражданин Еврейской автономной области, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Солдатской Славы.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, это больше спортивное событие для жителей областной столицы. К слову, среди боксеров бытует мнение, что биробиджанский ринг в дальневосточном боксерском сообществе считается счастливым. Это связывают с тем, что более 50-ти юных спортсменов, участвовавших в разные годы в поединках на берегах Биры, впоследствии стали мастерами спорта. В их силе и хабаровчанин Андрей Замковой.

Перед открытием соревнований на ринге также выступили артисты и танцоры, эквилибристы и певцы. Сразу же после церемонии открытия соревнований начались боксерские поединки предварительного этапа. Финалы состоятся в субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU