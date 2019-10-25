2019-10-25T11:08:40+03:00
Спорт

В Биробиджане пройдут соревнования по боксу памяти Льва Тойтмана

Торжественная церемония открытия соревнований прошла сегодня, 25 октября
Ольга КИВА
Поделиться:
В Биробиджане пройдут соревнования по боксу памяти Льва ТойтманаВ Биробиджане пройдут соревнования по боксу памяти Льва ТойтманаФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

В Биробиджане пройдут соревнования по боксу памяти Льва Григорьевича Тойтмана. Торжественная церемония открытия соревнований прошла сегодня, 25 октября. Турнир будет 18 по счету. Для справки – Лев Григорьевич Тойтман – Почетный гражданин Еврейской автономной области, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Солдатской Славы.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, это больше спортивное событие для жителей областной столицы. К слову, среди боксеров бытует мнение, что биробиджанский ринг в дальневосточном боксерском сообществе считается счастливым. Это связывают с тем, что более 50-ти юных спортсменов, участвовавших в разные годы в поединках на берегах Биры, впоследствии стали мастерами спорта. В их силе и хабаровчанин Андрей Замковой.

Перед открытием соревнований на ринге также выступили артисты и танцоры, эквилибристы и певцы. Сразу же после церемонии открытия соревнований начались боксерские поединки предварительного этапа. Финалы состоятся в субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меньше двух тысяч квартир в Хабаровске перевели на природный газ
В Хабаровском крае медведи перед холодами реже приходят к людям
В загородных лагерях Хабаровского края с 28 октября готовы принять школьников
В Еврейской автономии остро не хватает кадров для цифровой экономики
Речную навигацию закрыли в двух районах Хабаровского края
В Комсомольске власти поговорят с подтопленцами об утраченном жилье
Россельхозбанк продолжает снижать ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»
История с найденным трупом студентки в Хабаровске закончилась хорошо
В Хабаровском крае начнут массово обучать плаванию
От противной монашенки чистят корабли в Хабаровском крае
Высокоскоростной интернет продвигается на север Хабаровского края
К Красной речке под Хабаровском почти дотянули водовод
Под Хабаровском для мотострелков построили новую казарму
В Хабаровске спасли землю от постройки соседа-захватчика
На улице Пригородной в Биробиджане исправляют аварийную ситуацию