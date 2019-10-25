2019-10-25T12:26:53+03:00
Происшествия

Хабаровск заволокло дымом из-за пожара в районе имени Лазо

На месте возгорания уже работают пожарные
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровск заволокло дымом из-за пожара в районе имени ЛазоХабаровск заволокло дымом из-за пожара в районе имени ЛазоФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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Хабаровск в первой половине дня, 25 октября, заволокло дымом. Причина тому - природный пожар в районе имени Лазо. На месте возгорания уже работают пожарные. О произошедшем сообщили в краевом управлении лесами.

На данный момент известно, что очаг возгорания находится в районе села Переяславка между селами Георгиевка и Екатеринославка в пойме реки Хор. По предварительной информации, пожар случился на площади в 100 гектаров. Вероятной причиной называют неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что на левом берегу Амура и на территории приграничного Китая термоточек не зафиксировали. По оценке специалистов, дым из района имени Лазо принес юго-восточный ветер. Задымление в краевом центре держится уже вторые сутки. Ранее много возгораний травы зафиксировали в Приморском крае вдоль федеральной трассы «Хабаровск – Владивосток».

ИСТОЧНИК KP.RU

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