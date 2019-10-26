СЕГОДНЯ 03:00 2019-10-26T03:00:58+03:00

Погода в Хабаровске на 26 октября 2019 года: днем до +9, дождь Фото: Петр САМСОНОВ

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске дождь, днем +9, ночью +2. Ветер от 9 до 14 метров в секунду.

В Комсомольске-на-Амуре дождь, днем +11 ночью -3. Ветер от 5 до 10 метров в секунду.

В Чегдомыне без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. ночью -3. днем +11.

В Бикине без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. ночью +2, днем +17.

В Советской Гавани дождь, до +11 днем, ночью +2. Ветер от 9 до 14 метров в секунду.

В Николаевске без существенных осадков, днем +11, ночью -2. Ветер от 7 до 12 метров в секунду.

В Биробиджане небольшой дождь, +9 градусов, ночью -4. Ветер от 7 до 12 метров в секунду.

В Охотске небольшой снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -7. Днем +3.

ИСТОЧНИК KP.RU