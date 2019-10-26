2019-10-26T04:29:19+03:00
Общество

В Хабаровске проверяют информацию о доведении человека до суицида

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре Хабаровского края
Петр САМСОНОВ
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В Хабаровске проверяют информацию о доведении человека до суицида Фото:соцсетиВ Хабаровске проверяют информацию о доведении человека до суицида Фото:соцсети
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В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции нашли видеообращение мужчины. Известно, что житель Николаевска-на-Амуре незадолго до того, как добровольно расстаться с жизнью, опубликовал видео, где он разъясняет свою мотивацию. Так же в записи автор рассказал, что полицейские ОМВД России из Николаевского района Хабаровского края применяли к нему недозволенные методы работы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному факту начальником УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майором полиции Дмитрием Ильичевым назначена проверка.

- По, по результатам принятых мер, 25 октября 2019 года Николаевским-на-Амуре МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), - сообщили в пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.

С целью установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия направлены сотрудники краевого аппарата Управления органов внутренних дел.

После завершения проверки и всестороннего изучения происшествия будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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