В Хабаровске проверяют информацию о доведении человека до суицида
В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции нашли видеообращение мужчины. Известно, что житель Николаевска-на-Амуре незадолго до того, как добровольно расстаться с жизнью, опубликовал видео, где он разъясняет свою мотивацию. Так же в записи автор рассказал, что полицейские ОМВД России из Николаевского района Хабаровского края применяли к нему недозволенные методы работы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
По данному факту начальником УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майором полиции Дмитрием Ильичевым назначена проверка.
- По, по результатам принятых мер, 25 октября 2019 года Николаевским-на-Амуре МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), - сообщили в пресс-службы прокуратуры Хабаровского края.
С целью установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия направлены сотрудники краевого аппарата Управления органов внутренних дел.
После завершения проверки и всестороннего изучения происшествия будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU