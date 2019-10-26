2019-10-26T07:15:13+03:00
Общество

Стадион в поселке имени Горького сдадут в декабре этого года

Стоимость спортсооружения оценивается в 130 миллионов рублей
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Стадион в поселке имени Горького сдадут декабре 2019 годаСтадион в поселке имени Горького сдадут декабре 2019 годаФото: Администрация Хабаровска
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Сам стадион многофункционален для этого поле стадиона разделено на несколько частей, поэтому по задумке строителей, подростки смогут одновременно заниматься бейсболом и софтболом. Также на спортивном будет возможность проводить турниры набирающего в Хабаровске популярность малоформатного футбола «8 х 8».

«Поле стадиона будет просыпано кварцевым песком, а затем резиновой крошкой - гранулятом. После этого покрытие «расчешут» специальной машиной», - рассказал Вячеслав Алябьев. начальник отдела МКУ «Служба заказчика»

Параллельно с обустройством поля возводится административно-хозяйственный блок. Каркас здания уже готов. В нем расположатся тренажерный зал, душевые, раздевалки, методический кабинет.

Отметим, что на этот объект планировалось потратить 90 миллионов рублей. Часть денег также направили на установку освещения. На территории стадиона появятся четыре мачты с мощными прожекторами. Это поможет в организации тренировок, в том числе и в вечернее время. Также благодаря таким прожекторам удастся продлить время работы катка зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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