2019-10-26T07:18:21+03:00
Общество

Самка кенгуру удивила работников зооцентра в Комсомольске-на-Амуре

Приобретенная этим летом комсомольским зооцентром кенгуру оказалась не так проста, специалисты выяснили, что внутри сумки животного живет малыш
Петр САМСОНОВ
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Самка кенгуру удивила работников зооцентра в Комсомольске-на-Амуре Фото: соцсетиСамка кенгуру удивила работников зооцентра в Комсомольске-на-Амуре Фото: соцсети
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Малыш еще совсем маленький, увидеть его можно будет только через полгода. Что делать с таким подарком, в зооцентре еще не думали. Сейчас сотрудники центра делают все, чтобы кроха полноценно развивался.

- Приехала кенгуру к нам из Нижнего Новгорода. Изначально планировалось, что Крошка Ру, как мы ее назвали, составит пару нашему взрослому кенгуру Феликсу. Мы всегда стараемся сформировать пары, чтобы у животных была компания, а также для сохранения и популяризации вида. Однако в этом случае выяснилось, что прибыла самка не одна, а уже с потомством, - рассказывает Ольга Галанёва, культорганизатор зооцентра «Питон».

Пока Крошку Ру содержиться отдельно, но к ней уже подселили соседа, малыш лемура, который родился в зооцентре.

Лемур, который сумел подружиться с кенгуру тоже не прост. Не так давно информация о его рождении разносилась по всему Хабаровскому краю. Тогда лемур делил свою славу с малышом ламы, который также родился на территории зооцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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