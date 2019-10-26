Самка кенгуру удивила работников зооцентра в Комсомольске-на-Амуре
Малыш еще совсем маленький, увидеть его можно будет только через полгода. Что делать с таким подарком, в зооцентре еще не думали. Сейчас сотрудники центра делают все, чтобы кроха полноценно развивался.
- Приехала кенгуру к нам из Нижнего Новгорода. Изначально планировалось, что Крошка Ру, как мы ее назвали, составит пару нашему взрослому кенгуру Феликсу. Мы всегда стараемся сформировать пары, чтобы у животных была компания, а также для сохранения и популяризации вида. Однако в этом случае выяснилось, что прибыла самка не одна, а уже с потомством, - рассказывает Ольга Галанёва, культорганизатор зооцентра «Питон».
Пока Крошку Ру содержиться отдельно, но к ней уже подселили соседа, малыш лемура, который родился в зооцентре.
Лемур, который сумел подружиться с кенгуру тоже не прост. Не так давно информация о его рождении разносилась по всему Хабаровскому краю. Тогда лемур делил свою славу с малышом ламы, который также родился на территории зооцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU