2019-10-26T08:57:16+03:00
Общество

В Хабаровске раскрыли серию грабежей

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений
Петр САМСОНОВ
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В Хабаровске раскрыли серию грабежейВ Хабаровске раскрыли серию грабежейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Железнодорожном районе города Хабаровска полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в грабеже. Подозреваемый проводил свободное время распивал алкогольные напитки у своего соседа в малознакомой компании. В процессе застолья у него произошел конфликт с одним из гостей. Для того что бы понять кто прав, а кто нет, мужчины вышли на улицу, где в свою очередь между ними завязалась драка. Фигурант несколько раз ударил потерпевшего по лицу и после того как оппонент упал на землю, и похитил у него из одежды сотовый телефон и две тысячи рублей. Итого контрибуция от потерпевшей стороны составила три тысячи рублей,- сообщают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранее 32-летний задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и драки. В августе текущего года он освободился из колонии и с тех пор нигде не работал.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания до избрания ему меры пресечения судом.

Второго местного жителя-любителя чужого, сотрудники внутренних дел задержали подозреваемого в открытом хищении у прохожего сотового телефона. Само преступление случилось вечером. В этот раз даже разговоров не было. Подозреваемый вырвал из рук потерпевшего телефон и убежал. В этот раз обошлось без мордобоя и ущерб составил шесть тысяч рублей.

Похищенный гаджет фигурант продал по дешевке незнакомым ему людям в районе Центрального рынка. Оперативники принимают меры к возврату имущества.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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