2019-10-26T12:08:36+03:00
Общество

В Хабаровском крае субсидируют обновление кинотеатров в малых городах

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Культура» за счет субсидий Фонда кино, на эти цели уже потрачено 7,5 миллионов
Петр САМСОНОВ
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В Хабаровском крае субсидируют обновление кинотеатров в малых городах Фото: соцсетиВ Хабаровском крае субсидируют обновление кинотеатров в малых городах Фото: соцсети
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В Хабаровском крае в рамках нацпроекта «Культура» идет обновление кинотеатров в малых городах. Об этом сообщает сайт правительства региона.

Два кинотеатра в Хабаровском крае почти переоборудовали на современный лад. Деньги на модернизацию выделили из федерального бюджета в виде субсидии. Так, согласно итогам конкурса по поддержке кинозалов, финансовую помощь получили кинотеатр «Молодость» в Амурске и «Кино-досуговый центр «Октябрь» в Бикине.

- На модернизацию кинотеатра «Молодость» в Амурске направлено 5 млн рублей, на обновление зала культурно-досугового центра в Бикине — 2,5 млн рублей. Средства выделены в виде субсидии, - сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.

Работы в Амурске уже завершены. В «Молодости» обновили кресла в зрительном зале, закупили 3D- систему и очки к ней. Торжественное открытие кинотеатра состоялось 24 октября.

Зал в Бикине модернизируют до конца года. Планируют полное обновление зала - новый экран и комфортные посадочные места. Также все будет оборудованно для тифлокомментирования и субтитрирования.

До 2022 года в регионе будут обновлены еще три кинозала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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