2019-10-30T04:49:53+03:00
Общество

Население в Хабаровском крае защитят с помощью пожарных извещателей

В регионе уже организовали закупку устройств
Ольга КИВА
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Население в Хабаровском крае защитят с помощью пожарных извещателейНаселение в Хабаровском крае защитят с помощью пожарных извещателейФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае озадачились повсеместной установкой пожарных извещателей. Для этого в регионе уже организовали централизованную закупку устройств. Приборы планируют монтировать в домах жителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По статистике, именно в таких семьях при пожарах чаще всего гибнут взрослые и дети.

- Деньги на эту процедуру собираются выделить из краевой казны. Ранее сообщалось, что такой подход уже опробовали в Верхнебуреинском районе. Также с начала 2019 года новшество внедрили ряде других районов края. Правда, деньги на эту работу выделяли в основном из местных бюджетов. Уже удалось установить порядка тысячи приборов, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что в этом году планируют закупить около 800 приборов. Одновременно с проведением торгов, составят списки граждан, нуждающихся в установке таких систем. В первую очередь монтировать извещатели будут в домах, где живут семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающие несколько детей, или имеющие детей с ограниченными физическими возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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