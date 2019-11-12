2019-11-12T05:57:03+03:00
Общество

Еврейская автономия «ездит» в «Дальневосточном экспрессе» московского метро

В вагоне региона представлены озеро лотосов, поселок Кульдур с его минеральными водами и огромный пещерный комплекс
Ольга КИВА
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Еврейская автономия «ездит» в «Дальневосточном экспрессе» московского метроЕврейская автономия «ездит» в «Дальневосточном экспрессе» московского метроФото: администрация Биробиджана
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В московском метро запустили спецпоезд, который называется «Дальневосточный экспресс». Он курсирует на Кольцевой линии, как и годом ранее. В нем представили одиннадцать регионов. Таким образом жителям и гостям Москвы хотят рассказать о Дальнем Востоке.

- При разработке такого культурного проекта ставили целью показать обитателям столицы, какая в регионе уникальная природа, его культурные особенности. Хотелось заинтересовать людей, сделать так, чтобы им захотелось приехать и увидеть все своими глазами, – отметил Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе.

У Еврейской автономии также есть свой вагон. Пассажиры, оказавшиеся в нем, могут узнать историю и достопримечательности региона.

- Регион представил озеро лотосов, среду обитания уссурийского журавля, поселок Кульдур с его минеральными водами и огромный пещерный комплекс. Также уделили внимание заповеднику «Бастак», в котором обитают более 300 видов животных и произрастают около 2000 видов растений, - прокомментировали в пресс-службе Еврейской автономии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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