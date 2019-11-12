2019-11-12T05:04:30+03:00
Происшествия

В Хабаровске арестовали обвиняемого в «табуретном» убийстве мужчины

По версии следствия, фигурант учинил злодеяние, когда находился в гостях у жертвы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске арестовали обвиняемого в «табуретном» убийстве мужчиныВ Хабаровске арестовали обвиняемого в «табуретном» убийстве мужчиныФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске арестовали обвиняемого в убийстве 34-летнего горожанина. По версии следствия, мужчина причастен к преступлению, совершенному 6 ноября в квартире дома, расположенного в Индустриальном районе.

- По предварительной информации, 8 ноября 2019 года в указанном помещении обнаружили тело 40-летнего хозяина жилья с признаками насильственной смерти. Личность злоумышленника, причастного к преступлению, вскоре установили. Фигуранта задержали, - рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

По версии следствия, подозреваемый пришел в гости к своей жертве. Сначала они разговаривали, потом начали ругаться. Во время конфликта обвиняемый ударил хозяина квартиры табуретом. От полученных травм мужчина скончался на месте. К слову, фигуранта и раньше привлекали к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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