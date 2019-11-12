Должникам в Хабаровском крае простят пеню

СЕГОДНЯ 05:37 2019-11-12T05:54:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Хабаровского края, у которых образовались долги по оплате электричества, тепла и горячего водоснабжения, могут списать пеню. Такой жест доброй воли сделают в рамках акции «В Новый год без долгов». Основное условие участия – это полная оплата поставленных услуг.

- Акция распространяется также на жителей Приморского края, Амурской области, Еврейской автономии. Начисленные штрафные санкции спишут, если потребители до 25 декабря 2019 года рассчитаются за тепло, горячую воду и оплатят текущие начисления ноября в единой квитанции, полученной в декабре 2019 года. Также нужно будет оплатить электроэнергию и внести рекомендуемый платеж за декабрь 2019 года в единой квитанции, полученной в декабре 2019 года, - рассказали в пресс-службе ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».

Для участия в акции нужно предоставить страховой номер индивидуального лицевого счета, ИНН, данные паспорта, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, а также данные водительского удостоверения и регистрации автомобиля. Эту информацию надо предоставить в виде копий очно или по электронной почте.

Акция стартует с 1 января 2019 года и будет длиться до 25 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU