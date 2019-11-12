Незваные гости заповедника в Хабаровском крае придумали нелепые оправдания

СЕГОДНЯ 06:10 2019-11-12T06:26:58+03:00

В одном случае утверждали, что у них сломался катер, в другом – якобы уходили от волны

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В Хабаровском крае продолжается кампания по защите заповедных лесов от посещения нарушителей. Так, на территории заповедника «Комсомольский» сотрудниками отдела охраны задержаны четыре нарушителя. Они пришли в устье реки Горин со стороны села Нижнетамбовское. При этом у каждого из них было заготовлено нелепое объяснение.

- Так, одни задержанные рассказали, что уходили от волны и только поэтому оказались на территории особо охраняемой территории. Еще одна версия – якобы сломался катер. Также нарушитель сообщил, что забрел на катере «Ярославец» в заповедник и не видел знаков, - рассказал в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

По выявленным фактам составили четыре административных протокола за незаконное пребывание в заповеднике. Тем, кто хочет посетить особо охраняемую территорию, напоминают, что для этого нужно получить разрешение администрации учреждения. В противном случае вход будет воспрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU