Незваные гости заповедника в Хабаровском крае придумали нелепые оправдания
В Хабаровском крае продолжается кампания по защите заповедных лесов от посещения нарушителей. Так, на территории заповедника «Комсомольский» сотрудниками отдела охраны задержаны четыре нарушителя. Они пришли в устье реки Горин со стороны села Нижнетамбовское. При этом у каждого из них было заготовлено нелепое объяснение.
- Так, одни задержанные рассказали, что уходили от волны и только поэтому оказались на территории особо охраняемой территории. Еще одна версия – якобы сломался катер. Также нарушитель сообщил, что забрел на катере «Ярославец» в заповедник и не видел знаков, - рассказал в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
По выявленным фактам составили четыре административных протокола за незаконное пребывание в заповеднике. Тем, кто хочет посетить особо охраняемую территорию, напоминают, что для этого нужно получить разрешение администрации учреждения. В противном случае вход будет воспрещен.
ИСТОЧНИК KP.RU