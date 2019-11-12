2019-11-12T09:10:13+03:00
Общество

Хабаровск и Дубай свяжет прямой чартерный рейс

Обслуживать это направление начнут с 27 декабря
Ольга КИВА
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Хабаровск и Дубай свяжет прямой чартерный рейсХабаровск и Дубай свяжет прямой чартерный рейсФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Хабаровск и Дубай связал новый чартерный рейс. Обслуживать это направление в международном аэропорту краевой столицы собираются с 27 декабря 2019 года до апреля 2020 года. По предварительной информации, вылеты планируют с частотой раз в 10 дней.

- Для перевозки пассажиров будут использовать широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер Boeing 767-300. Перелет будет длиться около 11 часов. Авиаперевозчиком выступит авиакомпания AZUR air, - рассказали в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».

Напомним, зимой в Объединенных Арабских Эмиратах очень комфортные погодные условия. В этой стране можно отдыхать на пляжах, устраивать сафари в пустыне, посещать аквапарки и любоваться животными, которые находятся в огромном аквариуме. Желающие смогут посетить горнолыжный комплекс, расположенный посреди знойных песков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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