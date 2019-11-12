Хабаровчанина силой усадили в машину и вывернули ему карманы

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-12T11:55:43+03:00

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Житель Хабаровска стал жертвой двух уличных грабителей. С его слов дело было так – два неизвестных ему человека усадили его в машину и вывернули карманы. У потерпевшего злоумышленники забрали деньги и сотовый телефон. После этого горожанина отпустили, а тот сразу обратился в полицию.

- Происшествие произошло в Центральном районе города. Ущерб потерпевший оценил в 30 тысяч рублей. По факту инцидента уже возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Основными фигурантами стали двое – одному 33 года, второму 41 год. Ранее их уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге похищенный телефон удалось найти и вернуть законному владельцу. Деньги обвиняемые успели потратить на личные нужды. Одного из соучастников отправили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом.

ИСТОЧНИК KP.RU