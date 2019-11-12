2019-11-12T08:47:56+03:00
Общество

Пожилых сельчан в Хабаровском крае будут возить «мобильными бригадами»

Для этого в регион доставили шесть машин
Ольга КИВА
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Пожилых сельчан в Хабаровском крае будут возить «мобильными бригадами»Пожилых сельчан в Хабаровском крае будут возить «мобильными бригадами»Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровский край доставили шесть машин для работы мобильных бригад. Их будут использовать для перевозки сельчан старше 65 лет в медучреждения. Спецавтомобили будут курсировать в селах Амурского, Хабаровского, Бикинского, Солнечного, Вяземского и Ульчского районов.

- Пенсионерам организуют обследования по графику, который будет составляться заранее непосредственно в больницах. Тех, кому нужно будет пройти обследование, будут предупреждать заранее. В полной мере услуга заработает с 2020 года, - сообщили в краевом министерстве социальной защиты населения.

Отметим, что спецтранспорт купили на деньги, выделенные в рамках регионального проекта «Старшее поколение» федерального нацпроекта «Демография». Вторую поставку спецмашин выполнят в декабре. Их доставят в Комсомольский, Советско-Гаванский, Николаевский, Нанайский, Верхнебуреинский и имени Лазо районы. Автомобили отечественного производства оснащены подъемником для инвалидов-колясочников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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