2019-11-12T11:53:13+03:00
Происшествия

В Комсомольске наказали водителя, бросившего беспомощного человека на произвол судьбы

Мужчина на своем авто сбил человека, а потом скрылся с места происшествия
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске наказали водителя, бросившего беспомощного человека на произвол судьбыВ Комсомольске наказали водителя, бросившего беспомощного человека на произвол судьбыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Комсомольске-на-Амуре осудили 29-летнего водителя, который в июне этого года сбил пешехода, а потом оставил его без помощи. Из материалов дела следует, что на момент происшествия фигурант был нетрезв из-за медицинских препаратов. Он принял лекарства, ухудшающие реакцию и внимание, и ночью отправился в поездку по Комсомольскому шоссе.

- Он двигался по участку, где шли ремонтные работы, не выполнил требование дорожного знака и не сбросил скорость до 20 километров в час. При этом он наоборот прибавил газу и на всем ходу наехал на пешехода. У пострадавшего позже диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные раны лица и перелом бедра, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Осудили беглеца от правосудия за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места совершения ДТП. Также отвечать фигуранту пришлось за оставление пострадавшего без помощи.

По решению суда нарушитель отправится в колонию-поселение на девять месяцев. Суд принял во внимание полное признание вины, раскаяние и возмещение морального вреда. Также смягчающим обстоятельством стало заболевание и наличие на иждивении малолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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