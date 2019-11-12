Юные художники из Комсомольска отличились на международном уровне

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-12T11:49:01+03:00

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Юные художники из Комсомольска-на-Амуре участвовали в международном конкурсе «Охрана труда глазами детей – 2019». К слову, от Хабаровского края работы для творческого состязания предоставили 12 ребят. В числе победивших работ оказались семь.

Как отметили в пресс -службе городской администрации, на конкурс подали тысячи работ. Каждый автор надеялся на победу. Между тем участвовать в творческом состязании пожелали ребята из разных регионов России и иностранных государств. Однако победа все-таки досталась представителям края.

Отметим, что среди художников-победителей две юные комсомольчанки - Таисия Гладыша, воспитанница детского сада №123 и Полина Красноштанова, обучающаяся в Доме детского творчества. Остается только поздравить девочек с отличным результатом и пожелать успехов в дальнейшей творческой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU