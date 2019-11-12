2019-11-12T11:49:01+03:00
Общество

Юные художники из Комсомольска отличились на международном уровне

Ребята победили в конкурсе «Охрана труда глазами детей – 2019»
Ольга КИВА
Поделиться:
Юные художники из Комсомольска отличились на международном уровнеЮные художники из Комсомольска отличились на международном уровнеФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Юные художники из Комсомольска-на-Амуре участвовали в международном конкурсе «Охрана труда глазами детей – 2019». К слову, от Хабаровского края работы для творческого состязания предоставили 12 ребят. В числе победивших работ оказались семь.

Как отметили в пресс -службе городской администрации, на конкурс подали тысячи работ. Каждый автор надеялся на победу. Между тем участвовать в творческом состязании пожелали ребята из разных регионов России и иностранных государств. Однако победа все-таки досталась представителям края.

Отметим, что среди художников-победителей две юные комсомольчанки - Таисия Гладыша, воспитанница детского сада №123 и Полина Красноштанова, обучающаяся в Доме детского творчества. Остается только поздравить девочек с отличным результатом и пожелать успехов в дальнейшей творческой работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске очистили от мусора улицу Выборгскую и частный сектор
В Хабаровском крае открыли еще одну площадку ГТО
В Комсомольске наказали водителя, бросившего беспомощного человека на произвол судьбы
В автоаварии в Комсомольске пострадал ребенок, не пристегнутый ремнем безопасности
Больше 20 тысяч комсомольчан-подтопленцев получили компенсацию
ВТБ выдал более 1 миллиона «Мультикарт» в этом году
Хабаровчанина силой усадили в машину и вывернули ему карманы
Пожилых сельчан в Хабаровском крае будут возить «мобильными бригадами»
Хабаровск и Дубай свяжет прямой чартерный рейс
Ремонт трассы «Чегдомын-Новый Ургал» в Хабаровском крае закончат к 30 ноября
Незваные гости заповедника в Хабаровском крае придумали нелепые оправдания
Должникам в Хабаровском крае простят пеню
В Хабаровске арестовали обвиняемого в «табуретном» убийстве мужчины
Еврейская автономия «ездит» в «Дальневосточном экспрессе» московского метро