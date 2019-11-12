В Хабаровске очистили от мусора улицу Выборгскую и частный сектор

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-12T12:02:25+03:00

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В Хабаровске очистили от мусора улицу Выборгскую. Уборку устроили на минувшей неделе, она длилась три дня. В ней участвовали представители комитета по управлению Железнодорожным районом и предприятий, расположенные на этой улице.

- Участники уборки провели санитарную чистку прилегающей к дороге территории, а также убирали мусор с бесхозных территорий и обочин магистрали. Пришлось уделить внимание и частному сектору. К сожалению, не все жители аккуратно складируют свои бытовые отходы. В рамках выполняемых работ также сделали санитарную обрезку деревьев и выкорчевали пни, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, на улице Выборгской в октябре 2018 года начали реконструкцию дороги. Сегодня на этот участок представляет собой двухполосную трассу, вдоль которой обустроили систему ливневой канализации. Здесь также установили 132 опоры освещения. На ремонт дороги потратили 179 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU