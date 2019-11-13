СЕГОДНЯ 00:58 2019-11-13T06:03:30+03:00

Погода в Хабаровске на 13 ноября 2019 года: днем до -5, без осадков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В Биробиджане преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -5-7.

В Хабаровске преимущественно без осадков, вечером небольшой снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -3-5.

В Бикине осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +1-1.

В Советской Гавани и Ванино преимущественно без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем 0+2.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -5-7.

В Чегдомыне преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -12-14.

В Николаевске-на-Амуре слабые осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер западный 13-18 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем -4-6.

В Охотске сильный снег. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -2-4.

ИСТОЧНИК KP.RU