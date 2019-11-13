СЕГОДНЯ 02:10 2019-11-13T06:01:54+03:00

Пассажира в Хабаровске пришлось силком выводить из приземлившегося самолета Фото: УТ МВД России по ДФО

Члены экипажа пытались самостоятельно урегулировать конфликт, но не смогли и вызвали полицейских

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В Хабаровске приземлился самолет, прибывший из Магадана. После успешной посадки все кроме одного пассажира покинули борт. Человек, который оказался исключением, устроил на воздушном судне самый настоящий дебош. Он отказывался выходить, нецензурно выражался.

Сначала члены экипажа попытались самостоятельно урегулировать конфликт, однако у них ничего не вышло. На помощь позвали полицейских. В итоге 37-летнего жителя Забайкалья вывели буквально силой.

- Провели медицинское освидетельствование. Результаты подтвердили, что дебошир был пьян. В отношении правонарушителя составили административные протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом виде, - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать порядок и не распивать спиртные напитки в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU