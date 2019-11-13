В Хабаровске 11 автобусных маршрутов перевели на нерегулируемый тариф

СЕГОДНЯ 02:43 2019-11-13T02:43:09+03:00

В мэрии заверили, что в течение полугода цены на проезд меняться не будут

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В Хабаровске произошли изменения на маршрутах №№ 6, 7, 8, 13, 18, 25, 29К, 31, 34, 56 и 46. В частности речь идет о том, что «Горэлетктротранспорт», автобусы которого задействовали в перевозках пассажиров, не в состоянии оказывать услуги на должном уровне. Причина тому – снижение производственных мощностей.

- Сейчас на маршрутах работают разные коммерческие перевозчики. В скором времени эти маршруты распределят. Для этого уже проводят конкурсные процедуры, участвовать в которых может каждый желающий. О проведении конкурса объявят заранее на официальном сайте администрации города, - отметила Ольга Симакова, заместитель начальника управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Отметим, что в течение 180 дней стоимость проезда на этих 11 маршрутах меняться не будет. Сейчас она составляет 26 рублей в дневное и 30 рублей в вечернее время. Такой цена и останется.

ИСТОЧНИК KP.RU