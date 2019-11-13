Следователи в Хабаровске проверяют информацию о «бегстве» девочки из детсада

СЕГОДНЯ 03:13 2019-11-13T05:59:15+03:00

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В одном из детских садов Хабаровска случился досадный инцидент – четырехлетняя девочка самостоятельно ушла за пределы детского сада. Сообщение об этом появилось накануне в интернете. Естественно, такой публикацией заинтересовали следователи. Сейчас они проверяют информацию по данному инциденту.

- Из опубликованной информации стало известно, что девочка ушла с территории детсада и некоторое время гуляла по улице. Потом ее обнаружили бдительные граждане и вернули обратно. В результате инцидента девочка не пострадала, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Пока стражи порядка устанавливают факты, о которых говорится в сообщении, в рамках доследственной проверки. По итогу им предстоит оценить действия руководства детского сада и его сотрудников на предмет наличия признаков состава уголовного преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

ИСТОЧНИК KP.RU